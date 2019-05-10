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Bekçi alımı yazılı sınav tarihi ne zaman kaç soru çıkacak?

Bekçi alımı yazılı sınav tarihi ne zaman kaç soru çıkacak?

Bekçi alımı ve 2019 bekçilik sınavı ne zaman soruları ön sağlık muayenesi yerlerinin belli olması ile birlikte daha sık araştırılmaya başladı. Sınav tarihi ile ilgili ise gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi POMEM’de… Peki, 2019 bekçilik yazılı sınavı ne zaman?

Bekçilik alımı ne zaman 2019, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak sınav takvimi belli mi araştırması hızlandı.

Ön başvuru sonuçları açıklandı, ön sağlık kontrolü ve yazılı sınava başvuru merkezleri belli oldu. Adaylar büyük bir heyecan içerisinde 2019 bekçilik yazılı sınavına kilitlenmiş durumda. Peki, 8 bin bekçi alımı yazılı sınav tarihi belli oldu mu? Bekçilik yazılı sınav tarihi açıklandı mı? İşte detaylar…

BEKÇİLİK YAZILI SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI: Geçtiğimiz dönem başvuruların tamamlandığı tarihi takiben geçen 3 ayın sonunda sınav gerçekleştirilmişti. Bu yıl da aynı sürecin uygulanması halinde bekçilik sınavının 2019 Temmuz ayında yapılması bekleniyor. EGM konu ile ilgili net bir tarih vermese de sınav tarihinin bu zamana yakın bir dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan sınavla ilgili kurumdan resmi bir açıklama geldiği takdirde ilgili içeriğimizden takip edilebilecek.

ADAYLARIN SORUMLU OLDUĞU ALANLAR: 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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