Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 70 ölü

Tunus medyası, Akdeniz açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığını; en az 70 göçmenin boğularak öldüğünü, 16 göçmenin ise sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

Tunus yerel medyası, Sahra Altı Afrika bölgesinden göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığını; 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise kurtarıldığını; bölgede hala ulaşılamamış insanların olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.

Yerel medya 16 kişiyi bölgede bulunan balıkçıların kurtardığını yazdı.

BM verilerine göre yılbaşından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.