Başakşehir Kamil Grosicki'nin peşinde

Medipol Başakşehir, bir dönem Sivasspor'da forma giyen Kamil Grosicki'yi kadrosuna katmak istiyor.

Polonya basını, İngiltere'de başarılı bir sezon geçiren tecrübeli futbolcunun turuncu lacivertlilerin radarında olduğunu öne sürdü. Hull City formasıyla bu sezon 34 lig maçında 9 kez ağları sarsan Polonyalı futbolcu, 12 de gol pası verdi.

TRTSPOR'un haberine göre; ekonomik açıdan zor günler yaşayan İngiliz kulübünün bir çok oyuncusuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Grosicki'nin ilk hedefi ise İngiltere'de kalmak. 30 yaşındaki futbolcu için İtalya ve Fransa kulüplerinin de devrede olduğunu belirtildi.

Kamil Grosicki, 2011-2014 yıllarında Demir Grup Sivasspor forması giymişti. Kırmızı beyazlı formayla 104 maçta 16 gol atan kanat oyuncusu, 26 da asist yapmıştı.