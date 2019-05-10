Çok hızlı kan yapan yiyecekler! Demir eksikliğinin 14 belirtisi var

Kan yapıcı yiyecekler listesinin başına ciğeri ve dalağı koymanızı öneririz. Kansızlığın en önemli sebebi demir eksikliğidir haliyle demir ihtiyacını karşılayacak yiyecekler kan yapar.

Kansızlık genellikle kan üretiminde rol oynayan demir minerali, B9 ve B12 vitaminlerinin eksikliğinden dolayı meydana gelir. Kansızlığa iyi gelen yiyecekler, kansızlığın nedenine bağlı olarak değişebilir, ancak genel olarak kansızlık için kırmızı kan hücresi üretimini destekleyen demir, B12 vitamini ve folik asit bakımından zengin besinler tüketilmelidir.

Demir, kanla birlikte oksijen taşımakla görevli hemoglobin proteinin üretilmesini sağlar. Hemoglobin seviyesi düştüğünde iştah kaybı, bağ ağrısı, kabızlık, duygu dalgalanmaları ve konsantrasyon eksikliği görülebilir. Kansızlık genellikle yetersiz beslenmeye bağlı olarak, vücudun kan üretimi için gerekli mineralleri alamamasından dolayı oluşur. Ayrıca bazı hastalıklar (anemi, siroz, kanser gibi) kırmızı kan hücresi sayısının düşmesine veya düşük olmasına yol açabilir. Bu yüzden kansızlık ciddiye alınması ve altında yatan nedenin kısa sürede bir doktor tarafından belirlenmesi gereken rahatsızlıklar listesindedir. Nedeni ne olursa olsun kansızlık, kanla taşınan oksijenin azlığı nedeniyle günlük hayatı etkileyen bazı sorunlara (aşırı yorgunluk, kaslarda güçsüzlük, kasılmalar, dikkat eksikliği…) yol açabilir.

Günlük demir ihtiyacı erkekler için : 10 miligramken kadınlar için: 18 mg'dır.

Kansızlık ve demir eksikliğinin belirtileri şöyledir:

Olağan dışı yorgunluk

Soluk cilt ve göz kapaklarının iç kısmında renksizlik

Nefes darlığı

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Kalp çarpıntısı

Kuru ve hasarlı hale gelmiş bir cilt

Bazen dilin rengi ve pürüzlü hali daha pürüzsüz ve solgun bir hale gelebilir.

Huzursuz bacaklar

Tırnakların kırılması veya şekil bozuklukları

Buz, kil. Çamur, toz, ıslak toprak veya sadece toprak, kömür gibi maddeleri yeme isteği

Soğuk eller veya ayaklar

Sık hastalanma

Zayıflık



Demir Bakımından Zengin Besinler; Kırmızı et, ciğer, balık, hindi eti, dalak, tahin, pekmez, pazı, kuşkonmaz ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru üzüm, dut, kuru kayısı, elma, portakal, yumurta, kuru baklagiller ve keçiboynuzu

B9 (Folik asit) İçeren Besinler; Karaciğer, yumurta sarısı, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, fındık, ceviz, turunçgiller.

B12 İçeren Besinler; Karaciğer, et, yumurta, süt, peynir, somon, ton balığı, kabuklu deniz ürünleri.

En Yüksek demir içeren kan yapıcı besinler: Ortalama bir serviste 5mg civarında demir içeren besinler, barbunya, ciğer, kepekli pirinç, pancar yaprakları, mercimek, kuru kayısı.

Orta Düzeyde kan yapıcılar: 3-5 mg demir içeren besinler, sülfürü alınmış kuru kayısı, pişmiş pancar yaprakları, hurma, çok yağsız organik et, kuru fasulye, kırmızı acı biber, pişmiş ıspanak ve kuru ya da taze bezelyedir. Mavi-yeşil alg ya da spirulina yosunu anemi tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Standart doz günde bir tepeleme kaşık olarak istifade edilebilir.

Kan Yapıcı kuru yemiş ve meyveler: Kabak çekirdeği, Kaju, Antep fıstığı, Badem, Kayısı, Kuru üzüm, Fındık , Karpuz , Greyfurt, Kavun, Süt

Portakal suyu, Portakal, çilek