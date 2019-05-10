Çok hızlı kan yapan yiyecekler! Demir eksikliğinin 14 belirtisi var

Kan yapıcı yiyecekler listesinin başına ciğeri ve dalağı koymanızı öneririz. Kansızlığın en önemli sebebi demir eksikliğidir haliyle demir ihtiyacını karşılayacak yiyecekler kan yapar.
Kansızlık genellikle kan üretiminde rol oynayan demir minerali, B9 ve B12 vitaminlerinin eksikliğinden dolayı meydana gelir. Kansızlığa iyi gelen yiyecekler, kansızlığın nedenine bağlı olarak değişebilir, ancak genel olarak kansızlık için kırmızı kan hücresi üretimini destekleyen demir, B12 vitamini ve folik asit bakımından zengin besinler tüketilmelidir.
Demir, kanla birlikte oksijen taşımakla görevli hemoglobin proteinin üretilmesini sağlar. Hemoglobin seviyesi düştüğünde iştah kaybı, bağ ağrısı, kabızlık, duygu dalgalanmaları ve konsantrasyon eksikliği görülebilir. Kansızlık genellikle yetersiz beslenmeye bağlı olarak, vücudun kan üretimi için gerekli mineralleri alamamasından dolayı oluşur. Ayrıca bazı hastalıklar (anemi, siroz, kanser gibi) kırmızı kan hücresi sayısının düşmesine veya düşük olmasına yol açabilir. Bu yüzden kansızlık ciddiye alınması ve altında yatan nedenin kısa sürede bir doktor tarafından belirlenmesi gereken rahatsızlıklar listesindedir. Nedeni ne olursa olsun kansızlık, kanla taşınan oksijenin azlığı nedeniyle günlük hayatı etkileyen bazı sorunlara (aşırı yorgunluk, kaslarda güçsüzlük, kasılmalar, dikkat eksikliği…) yol açabilir.
Günlük demir ihtiyacı erkekler için : 10 miligramken kadınlar için: 18 mg'dır.
- Kansızlık ve demir eksikliğinin belirtileri şöyledir:
- Olağan dışı yorgunluk
- Soluk cilt ve göz kapaklarının iç kısmında renksizlik
- Nefes darlığı
- Baş ağrısı ve baş dönmesi
- Kalp çarpıntısı
- Kuru ve hasarlı hale gelmiş bir cilt
- Bazen dilin rengi ve pürüzlü hali daha pürüzsüz ve solgun bir hale gelebilir.
- Huzursuz bacaklar
- Tırnakların kırılması veya şekil bozuklukları
- Buz, kil. Çamur, toz, ıslak toprak veya sadece toprak, kömür gibi maddeleri yeme isteği
- Soğuk eller veya ayaklar
- Sık hastalanma
Zayıflık
Demir Bakımından Zengin Besinler; Kırmızı et, ciğer, balık, hindi eti, dalak, tahin, pekmez, pazı, kuşkonmaz ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru üzüm, dut, kuru kayısı, elma, portakal, yumurta, kuru baklagiller ve keçiboynuzu
B9 (Folik asit) İçeren Besinler; Karaciğer, yumurta sarısı, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, fındık, ceviz, turunçgiller.
B12 İçeren Besinler; Karaciğer, et, yumurta, süt, peynir, somon, ton balığı, kabuklu deniz ürünleri.
En Yüksek demir içeren kan yapıcı besinler: Ortalama bir serviste 5mg civarında demir içeren besinler, barbunya, ciğer, kepekli pirinç, pancar yaprakları, mercimek, kuru kayısı.
Orta Düzeyde kan yapıcılar: 3-5 mg demir içeren besinler, sülfürü alınmış kuru kayısı, pişmiş pancar yaprakları, hurma, çok yağsız organik et, kuru fasulye, kırmızı acı biber, pişmiş ıspanak ve kuru ya da taze bezelyedir. Mavi-yeşil alg ya da spirulina yosunu anemi tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Standart doz günde bir tepeleme kaşık olarak istifade edilebilir.
Kan Yapıcı kuru yemiş ve meyveler: Kabak çekirdeği, Kaju, Antep fıstığı, Badem, Kayısı, Kuru üzüm, Fındık , Karpuz , Greyfurt, Kavun, Süt
Portakal suyu, Portakal, çilek
Demir Eksikliğini Önlemek için yapılması gerekenler :
*Ispanak ile yoğurdu aynı anda tüketmeyiniz. Ancak ıspanağı yumurta ile veya kıymayla yapmak vücutta kullanımı arttırır.
*Kurubaklagil ve tahılları birlikte tüketirken, yanında salata tüketmek demir emilimini arttırır.
*Kahvaltıda 1-2 tatlı kaşığı pekmez tüketmek demir eksikliğine iyi gelecektir. Özellikle keçiboynuzu pekmezi yüksek demir içerir.
*Çayı ve kahveyi yemeklerden yarım saat önce veya sonra tüketmek gerekir. Özellikle siyah çayda bulunan fitat ve tanenler demir emilimini azaltır. Mutlaka çay içilecekse, açık olarak ve limon sıkılarak tercih edilebilir.