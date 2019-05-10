HABER /  YEREL

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı 10 yaralı

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı 10 yaralı

ANKARA Sıhhiye'de U Dönüşü Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerine çarpan halk otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı.

Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye istikametine seyreden Ümit A. yönetimindeki 06 KB 2345 plakalı halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U Dönüşü Köprüsü girişinin yan tarafındaki demir korkuluklara çarptı.

Otobüsteki yolculardan 10'u hafif yaralandı

Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u hafif yaralandı. Kaza nedeniyle köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya bir başka aracın halk otobüsünü sıkıştırmasının neden olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Furkan Vakfı davasında yeni gelişme
Furkan Vakfı davasında yeni gelişme
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 26 oranında artırılmasını talebi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 26 oranında artırılmasını talebi
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten kritik rapor!
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten kritik rapor!
Türkiye Facebook'a veri ihlali yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 600 bin lira ceza kesti
Türkiye Facebook'a veri ihlali yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 600 bin lira ceza kesti
Galatasaray'ın Rize kafilesinde iki eksik
Galatasaray'ın Rize kafilesinde iki eksik
Çarpıcı rapor: Türkiye'de 84 bine yakın dolar milyoneri var
Çarpıcı rapor: Türkiye'de 84 bine yakın dolar milyoneri var
ÖNCEKİ HABERLER
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
3600 ek gösterge son durum maaşlara ne zaman yansır yeni bilgi
3600 ek gösterge son durum maaşlara ne zaman yansır yeni bilgi
İzmir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
İzmir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Cincile mantarı pazardaki yerini aldı
Cincile mantarı pazardaki yerini aldı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan YSK'ya tepki İstanbul adayı kararı ertelendi
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan YSK'ya tepki İstanbul adayı kararı ertelendi
Kocaeli iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Kocaeli iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Ekrem İmamoğlu'nu FETÖ mağdur etti! Süleyman Özışık'ın iddiası
Ekrem İmamoğlu'nu FETÖ mağdur etti! Süleyman Özışık'ın iddiası
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Yorumlar