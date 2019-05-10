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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 26 oranında artırılmasını talebi

Anadolu Ajansı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 26 oranında artırılmasını talebi

Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen bin liralık ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiği gerekçesiyle Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ikramiyelerin en az yüzde 26 oranında artırılmasını talep etti.

TÜED Genel Başkanı Ergün, yaptığı açıklamada, dini bayramlar öncesi emeklilere ikramiye verilmesini uzun yıllardır dile getirdiklerini anımsatarak, bu taleplerini hükümetin geçen yıl hayata geçirmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Yüksek enflasyon nedeniyle değer kaybına uğradı

Kurban ve Ramazan bayramlarında geçen sene bin'er lira olarak verilen ikramiyelerin yüksek enflasyon nedeniyle değer kaybına uğradığını ifade eden Ergün, şunları söyledi:

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki düzenlemeyle birçok ödeme yıllık bazda yüzde 26 artırıldı. Emeklilerimiz için büyük önem taşıyan ikramiyelerin de bu kapsamda iyileştirilmesi gerekmektedir. İkramiyelere en az yüzde 26 oranında yapılacak artış, emeklilerimiz için yeni bir bayram müjdesi olacaktır.

"İkramiyeler artış sistemine endekslenmeli"


Bayram ikramiyeleri ile emeklilerin bayramları maddi anlamda daha az buruk geçirdiğini dile getiren Ergün, ikramiyelere yapılacak artıştan, başta küçük esnaf olmak üzere herkesin nasipleneceğini vurguladı.

Ergün, her bayram öncesi hükümetten ikramiyelerine artış yapmaları çağrısında bulunmak istemediklerini, ikramiyelere yapılacak artışların sistemli bir şekilde belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir." diye konuştu.

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