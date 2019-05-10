Galatasaray'ın Rize kafilesinde iki eksik
Galatasaray'ın yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosu belli olurken sakatlığı bulunan Mitroglou ve cezalı Belhanda kafilede yer almıyor.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Sakatlığı bulunan Kostas Mitroglou ve sarı kart cezalısı Younes Belhanda kafilede yer almıyor.
İşte Galatasaray'ın Ç. Rizespor kadrosu...
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.