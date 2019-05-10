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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten kritik rapor!

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten kritik rapor!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk hükümetinin kamu bankalarını destekleme kararının devlet bilançosuna belirgin bir etkisinin olmayacağını açıkladı.

Fitch, Türk hükümetinin Nisan ayında aldığı kamu bankalarına sermaye desteği kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurumun ilgili raporunda şu tespitlere yer verdi:

Kamu bankalarına sermaye desteği

-Hükümetin kamu bankalarına sermaye desteği kararı hükümetin bu bankaları destekleyeceği varsayımımızı destekliyor.

-Kamu bankalarına sermaye desteği Tier 1 tahvil ihracıyla yapılacak; likidite rasyolarını destekleyecek ve bankaları aktif kalitesinde bozulmadan koruyacak.

-Buna rağmen, takipteki kredi (NPL) oranlarının yükselme potansiyeli nedeniyle bankaların sermaye oranlarını orta seviyede olduğunu değerlendiriyoruz.

Devletin bilançosunda belirgin etki yaratmayacak

-Toplam 3.7 milyar euroyu bulan sermaye artışı devletin bilançosunda belirgin etki yaratmayacak. Söz konusu rakam Türkiye'nin 2019 yılı tahmini GSYH'sinin yüzde 0.5'ine denk geliyor.

-Bankalara yapılacak sermaye desteğinin Tier 1 ve toplam sermaye rasyosunu 150-200 baz puan artıracağını tahmin ediyoruz.

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