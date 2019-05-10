Furkan Vakfı davasında yeni gelişme

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Furkan Vakfı davası bugün görüldü. Tutuklu sanıklar Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Terör örgütü değil, hayır örgütüyüz"

Tutuklulardan Ali Alagöz, yöneticisi olduğu Furkan Vakfı’nın suç örgütü değil, bir hayır örgüt olduğunu söyleyerek, vakfın faaliyetlerini anlattı. Hayır amaçlı toplanan, vakfın kasasından çıkan 314 bin liranın makbuzlarını mahkemeye sunduğu halde dikkate alınmadığını öne sürdü. Tahliyesini isteyerek vakfın terör örgütü olmadığına dair istihbarat raporlarını bulunduğunu anlattı.

Alparslan Kuytul'un eşi serbest kalırken Savcılığın itirazı üzerine Alpaslan Kuytul yeniden tutuklandı.

SEGBİS ile bağlandığı duruşmada söz alan Furkan Vakfı kurucusu tutuklu sanık Alparslan Kuytul kendisine yapılan operasyonun siyasi olduğunu İslam’ı anlattığı ve hükümeti eleştirdiği için tutuklandığını savundu. “İslam’ı anlatmaya devam edeceğim” diyen Kuytul şunları söyledi:

“Bana sus diyorlar, susmayacağım, biat da etmeyeceğim. Bu işin içinde emniyet, yargı, istihbarat ve siyasiler kim varsa hepsine hakkımı haram ediyorum. Hangi suç örgütü siyer dersi yapar, hangi suç örgütü tefsir dersi yapar, hangi suç örgütü alternatif eğitim programları yapar? Eve biz ders yaptık, Kur’an öğrettik, bunu inkar da etmiyoruz.”

“Hükümete biat etmiyorum, kral çıplak”

Kuytul, “Hükümete biat etmedim, etmeyeceğim de. Kral çıplak. Bunu herkes biliyor. Gizlemenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı ve şunları ekledi.

“Bana ne derseniz deyin ama dolandırıcı demeyecektiniz. Bana bunu söyleyeceğinize, kafama sıksaydınız. İddianamede ‘İslam Medeniyeti istiyor’ deniyor. Hemen ardından ‘Aama hükümeti de eleştiriyor” deniyor. Evet ben İslam medeniyetini istiyorum ve ben bununla da şeref duyuyorum.”

Duruşma tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddi, tutukluluk hallerinin devamı kararıyla birlikte ertelendi. İddianamede Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı başkan, yönetici ve üyesi 45 sanık hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek iddialarıyla 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası isteniyor.