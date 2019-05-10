Devler Trabzonspor'un kapısında

Süper Lig'de 9 haftadır yenilgi yüzü görmeyen ve bu periyotta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayıp üçüncülük iddiasını sürdüren Trabzonspor'da alt yapıdan gelen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.

Karadeniz ekibinde bu sezon kaptanlık görevine getirilen 22 yaşındaki Yusuf, 4 sezonda çıktığı 97 resmi karşılaşmada 21 gol kaydederken, Abdülkadir Ömür ise 3 sezonda oynadığı 68 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı. İki oyuncu, yaptıkları çok sayıda asistle toplam 65 gole katkı sağladı.

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetti. 2016-2017 sezonunda 22 maçta 6, en iyi dönemini geçirdiği 2017-2018 sezonunda 35 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, bu sezon ise 31 maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı. Ligde toplam 84 karşılaşmaya çıkan yusuf yazıcı, 19 gol attı, 15 de gol pası verdi.

Bordo-mavili takımın diğer başarılı genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 2015-2016 sezonunda 2 maçta forma giymesine karşın skora katkı veremedi. Abdülkadir, 2016-2017 sezonunda 5 maçta 1 gol, 2017-2018 sezonunda 32 maçta 3 gol attı. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 maçta 4 gol, 8 asistle takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı. Ligde toplam 57 maçta bordo mavili formayı giyen Abdülkadir Ömür, 7 gol atarken, 14 tane de asiste imza attı.

İki futbolcu da sergiledikleri performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Sevilla takımlarının Yusuf Yazıcı'yı yakından takip ettikleri öğrenilirken, Abdülkadir için de Benfica'nın devrede olduğu bildirildi.