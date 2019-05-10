Galatasaray Babel'le ön protokol imzaladı

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'le her konuda anlaşmaya vardı. Cimbom, lig biter bitmez Hollandalı futbolcunun transferini resmen duyuracak.

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu da şimdiden oluşturmaya başladı.

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak İngiliz ekibinin küme düşmesine engel olamayan Ryan Babel, yeniden Süper Lig'e dönüyor.

3 yılda 10 milyon euro kazanacak

Bir süredir İngiltere'de görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin Hollandalı yıldızla ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.

Babel, 3 yıllık sözleşme karşılığında Galatasaray'dan yaklaşık 10 milyon euro ücret alacak.