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Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın müzakere teklifine ret

Anadolu Ajansı
Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın müzakere teklifine ret

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, "ABD ile bir müzakere olmayacak ve Amerikalılar İran'a yönelik askeri bir girişime cüret edemeyecek" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, ABD ile müzakere olmayacağını söyledi.

Ülkesinin yarı resmi ajansı Tesnim'e konuşan Cevani, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri çatışma ihtimalini göz ardı etmeden Tahran'la müzakere teklifine cevap verdi.

İran'ın ABD'ye güvenmediğini belirten Cevani, "ABD ile bir müzakere olmayacak ve Amerikalılar İran'a yönelik askeri bir girişime cüret edemeyecek" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uyguladığı yaptırım ve baskılarla İran'da iç karışıklık çıkarmayı düşündüğünü dile getiren İranlı komutan, "Trump'ın ekibi geçen yıl İran'da karışıklık çıkacağını İran'ın da bu çöküşten kurtulmak için baskı altında müzakereye boyun eğeceğini sanıyordu ancak böyle olmadı" ifadesini kullandı.

ABD'li yöneticilerin İran'a yönelik savaş tehditlerine de cevap veren Cevani, şöyle konuştu:

"Bir taraftan Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine aldılar diğer taraftan bölgeye uçak gemisi sevk ettiler ve bir nevi savaş edebiyatına başladılar. Savaş edebiyatını yaptırımlarla birleştirince İran halkının korkacağını ve yöneticilerin müzakereye boyun eğeceğini sanıyorlar. Halkımızın 40 yıllık tecrübesi, yöneticilerimizin tedbiri ve Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) stratejisi İran'ın zafer için direnmekten başka bir yolu olmadığını açıkça ortaya koymuştur."

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmadan ayrılmalarından sonra İran ekonomisinin oldukça kötüleştiğini belirterek, "Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz; istediğimiz çok bir şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran'a zarar vermek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu 'yabancı terör örgütleri' listesine almıştı.

İran, çarşamba günü ABD'nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmuştu.

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