Galatasaray'da bir formaya üç aday Terim kimi seçecek?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da moraller yerinde... Beşiktaş derbisinde alınan 3 puanın ardından haftalar sonra liderlik koltuğuna oturan sarı kırmızılılar, kalan maçların tamamını kazanarak sezonu 2 kupa ile tamamlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların oldukça konsantre ve hırslı oldukları öğrenildi.

Taktik antrenmanlara ağırlık verilirken rakibin güçlü ve zayıf yönleri ezberletiliyor.

Deneyimli teknik adam, derbide gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen ve Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek olan Belhanda'nın yokluğunda orta sahada zorunlu olarak değişikliğe gidecek.

Bu bölge için Emre Akbaba, Selçuk İnan ve Ndiaye 3'lüsünden birinin tercih edilmesi beklenirken, formaya en yakın isimin Ndiaye olduğu gelen haberler arasında.

Öte yandan derbideki performansı ile büyük beğeni toplayan Fernando'nun bu kez daha önde oynayarak hücuma destek vermesi bekleniyor.

Çaykur Rizespor deplasmanı için oyun planını belirleyen deneyimli çalıştırıcı, önde baskı kurulmasını ve topun kontrolünün tamamen kendilerinde kalmasını istiyor.