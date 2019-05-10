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Türkiye'den Fransa'daki Türk okulu iddialarına yanıt

Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den Fransa'daki Türk okulu iddialarına yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusundaki Fransız basınında yer alan bazı haber ve açıklamalarla ortaya çıkan tartışmaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa Milli Eğitim Bakanı'nın bu konuda sarf ettiği ifadeleri hayret ve üzüntüyle karşıladık. Hayal mahsulü ve tamamen mesnetsiz iddialara dayanan söz konusu açıklamaların tarafımızca kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'da büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda Fransız basınında yer alan açıklamalar ve Fransa Milli Eğitim Bakanı'nın ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, Fransa’da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusundaki Fransız basınında yer alan bazı haber ve açıklamalarla ortaya çıkan tartışmaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Fransa Milli Eğitim Bakanı'nın ifadelerini hayret ve üzüntüyle karşıladık"

Fransız basınında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve manipülatif unsurlar içerdiğini aktaran Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fransız basınında Fransa’da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda son günlerde çıkan bazı haber ve açıklamalar ile yaşanan tartışmalar gerçekleri yansıtmamakta, manipülatif unsurlar içermektedir. Fransa Milli Eğitim Bakanı'nın bu konuda sarf ettiği ifadeleri hayret ve üzüntüyle karşıladık. Eğitim Bakanı’nın bu süreçle ilgili doğru şekilde bilgilendirilmediği anlaşılıyor. Hayal mahsulü ve tamamen mesnetsiz iddialara dayanan söz konusu açıklamaların tarafımızca kabul edilmesi söz konusu değildir."

Aksoy, Türkiye'de de Büyükelçilik destekli Fransız okulları bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin, Fransız eğitim sistemiyle uyumlu olarak açmayı öngördüğü okullar için müzakerelerin Türkiye'deki Fransız okullarıyla mütekabiliyet çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

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