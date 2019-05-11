Binali Yıldırım: Hal komisyoncuları tefeci değildir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Meyve ve Sebze Hali çalışanlarıyla bir araya geldi. Bir dönem hal esnafıyla ilgili eleştirilere karşı çıkan Yıldırım, hal komisyoncularının terörist ya da tefeci olmadığını söyledi.

Binali Yıldırım Bayrampaşa’da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile iftar yaptı. İftar öncesi konuşan Yıldırım, hal esnafına sahip çıktı alın teriyle ekmeğini kazanan insanlar olduğunu söyledi.

Ak parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de katıldığı törende konuşan Yıldırım, yeni bir hal yasası yapıldığını söyledi. Hal esnafını ve komisyoncularını malların semt pazarlarına taşınmasında garantör olduklarını dile getiren Yıldırım, Buraya üreticiden sebze meyve getirilir, burada komisyoncu veya buradaki satıcıların temsilcisi dediğimiz insanlar, işletmeler yaptıkları hizmetin karşılığında bir ücret alır. Bu da maksimum yüzde 8’dir, vergiyi düştükten sonra yüzde 4 kazancı vardır. Yapılan her işin her hizmetin mutlaka bir karşılığı olmalıdır." diye konuştu.

"Ticaret Bakanlığımız Gıda Komitesi gerekli çalışmaları yapıyor"

Sebze ve meyve fiyatlarında zaman zaman meydana gelen dalgalanmaların mevsim şartlarından, üretim ve arz talep dengesinin bozulmasından kaynaklandığını söylen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

Tedarik sistemi yetersizdir. Biz biliyoruz ki, tarladan mal çıkıp buraya gelince 4’e 1 fireye gider. Asıl mesele bu fire miktarını azaltmaktan geçiyor. Bunun için Ticaret Bakanlığımız Gıda Komitesi gerekli çalışmaları yapıyor. Mutlaka bizim fire oranını düşürmemiz, saklama zamanını uzatmamız lazım. Bunlar küçük yatırımlar değildir, bunlar ciddi kaynağı ihtiyaç gösterir."

"10 Dakikada 56 maddelik kanunu geçirdik"

Yıldırım, "Biz 2002’de iktidara geldiğimizde Kara Yolu Taşıma Kanununu, o zaman iki parti var. AK Parti ve CHP var. Biz çalıştık ve genel kurulda 10 dakikada 56 maddelik kanunu geçirdik. Çünkü AK Parti’de, CHP’de destekledi, 10 dakikada geçti. Demek ki, bir mesele herkesin katıldığı bir ortamda ele alınır ve ortak akılla ele alınırsa, çözülemeyecek bir meselemiz yok. Bunda da vakit geçmiş değil, hal yasasıyla ilgili. Bundan sonraki süreçte gerekli katkıyı yapacağız ve herkesin beklentisini sağlayacak bir yasayı inşallah çıkartacağız." dedi.