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MSB'den havada yakıt ikmali paylaşımı

Anadolu Ajansı
MSB'den havada yakıt ikmali paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), KC-135R tanker uçaklarının F16'lara havada yakıt ikmali yaptığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, KC-135R tanker uçaklarından F16'lara kesintisiz uçuş amacıyla havada yapılan yakıt ikmalinin görüntüleri yer aldı.

Paylaşımda, "Önemli bir kuvvet çarpanı olarak Hava Kuvvetlerimizin küresel erişim yeteneğine sahip olmasını mümkün kılan KC-135R tanker uçaklarımız, muharip uçaklarımızın mühimmat, menzil ve uçuş süresi yönüyle kabiliyetlerini artırıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

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