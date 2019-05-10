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Bild'in S-400 iddiasına Altun'dan yalanlama

Bild'in S-400 iddiasına Altun'dan yalanlama

Alman Bild gazetesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almaktan vazgeçtiğini yazdı. Bild'in haberine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi.

Bild gazetesi Türkiye'nin Rusya'dan almayı düşündüğü ve ortak çalışma grubu oluşturulan S-400 füze savunma sistemini almaktan vazgeçtiğini yazdı.

Bild, silah sevkiyatının durdurulduğu Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan çalışma grubunun çalışmalarına ise son verildiğini yazdı. Bild'in gündeme bomba gibi düşen bu haberinin ardından Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi. Altun, twitter adresinden yaptığı açıklamada Bild'in haber kaynaklarının doğru olmadığını iki ülke arasında S-400'ler konusunda anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

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