YSK, İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 23 Haziran 2019'da yapılacak yenileme seçimiyle ilgili usullerin belirlendiği kararı tamamlandı.

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi. Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi ilk kez seçime katılan siyasi partilere verilecek.

YSK'nin kararında, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi, seçim iş ve işlemleri sebebiyle iptal edildiğinden 23 Haziran 2019'da yapılması gereken seçimin, bu seçimin tekrarı ve devamı niteliğinde bulunduğunun kabulü ile sandık kurullarının yeniden kanuna uygun olarak oluşturulması ve oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği kaydedildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için tespit edilmiş seçim süreci içinde, bu seçimler için yerine getirilmiş bulunan seçim iş ve işlemlerinin tümünün tekrarlanmasına gerek bulunmadığı vurgulanan kararda, İstanbul İl Seçim Kurulunca, seçim iş ve işlemleri gözetilerek bir kısım sürelerin kısaltılabileceği ifade edildi.

YSK'nin kararına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde uygulanacak esaslar şöyle:

- Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan edilmesine gerek bulunmayacak.

- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçime katılmış siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

- Bu seçim için oy verme günü 23 Haziran 2019 Pazar günü olacak.

Yeniden aday tespiti olmayacak

- Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak, ancak, ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar İstanbul İl Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

- 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçime bağımsız aday olarak katılanlar bu seçime de katılabilecek, yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilemeyecek.

- Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

"Oy kullanamaz" şerhi düşülecek

- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un, "silah altında bulunan erler, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar"ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

- İstanbul ilinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, YSK'nin ilgili kararı uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin de seçmen listelerindeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

Kamu görevlileri arasından belirlenecek

- Seçimlerde görevlendirilecek sandık kurulu başkanlarının, 298 sayılı Kanun'un 22. maddesine göre kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan, bu kişiler 298 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilenler hariç mutlaka mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenecek.

- Seçimlerde görevlendirilecek bir asıl bir yedek sandık kurulu üyesinin de 298 sayılı Kanun'un 23. maddesinin değişik altıncı fıkrasına göre, öncelikle kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan, üyeler 298 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenecek.

298 sayılı Kanun'un 26. maddesi, "İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanun'da gösterilen kurullara seçilemezler." hükmünü içeriyor.

Listeler ilk kez seçime katılan siyasi partilere verilecek

- Bu usule göre belirlenenlerden mazereti uygun görülen olduğu takdirde, yerlerine yine mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından görevlendirme yapılması gerekecek. Bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere talepleri halinde verilmesi gerekecek.

- Bu seçimle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanarak uygulanacak.

31 Mart seçimi ile aynı

- 23 Haziran 2019'da yapılacak seçimde kullanılacak sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması gerekecek.

- 31 Mart 2019'da yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren partiler, İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebilecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen siyasi partilerin müşahit bulundurma hakları olacak.

- Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 23 Mayıs 2019 Perşembe gününden itibaren kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilan, pankart veya afiş gibi malzemeleri yapıştırmak amacıyla o seçim çevresi içerisinde, belediyelerce doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilan ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla yararlanabilecek.