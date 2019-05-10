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ABD'den F-35 ve S-400 açıklaması

ABD'den F-35 ve S-400 açıklaması

Türkiye'yi S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmeye ikna etmek için müzakerelere devam ettiklerini söyleyen ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının savaş uçağının maliyetini arttırabileceğini ifade etti.

Türkiye'ye Rusya'yla yaptığı S-400 anlaşmasından geri adım attırmak için baskısını sürdüren Washington, bir yandan F-35 programının verimliliğini korumanın hesaplarını yapıyor.

"Türkiye'nin f-35 programında çıkarılması maliyeti arttırabilir"

Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakan Yardımcısı Lord, "Ankara'nın S-400 alma eğilimi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması önümüzdeki 2 yıl içinde tedarik faaliyetlerimizi yavaşlatabilir ve maliyetleri artırabilir. Ancak şu an itibarıyla söz konusu iki faktörü de minimize edebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye'ye patrıot'ı öneriyoruz"

Türkiye'yi Rusya'dan S-400 yerine ABD'den Patriot sistemleri almaya ikna etmek için müzakerelere devam ettiklerinin altını çizen Lord, "Türkiye'ye kendi sistemimiz olan Patriot'u öneriyoruz. Bu sistem, NATO'nun parametreleriyle uyumlu. F-35 programında yer alan diğer ortaklarımız, bizimle aynı fikirde ve bizi güçlü şekilde destekliyorlar" ifadelerini kullandı. 

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