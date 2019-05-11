Parasal konular önem kazanıyor Koç Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

Perşembe günü enerji alanınız değişecek. Enerjinizi ve gücünüzü evinize kaydıracaksınız. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı.13-19 Mayıs haftasında Koç burcunu neler bekliyor?

Haftanıza günlük işlerinizin rutini ile başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Maddi konuların önem kazandığı alanlarda önemli atılımlarda bulunmak istediğiniz ya da yaptığınız aylardan bir tanesi. Parasal konular önem kazanıyor.

Çarşamba günü itibariyle Venüs’ün de para alanlarınıza girmesiyle beraber güzel eşyalar olan meyilinizin artacağı bir döngü olacak. Eviniz için yapacağınız harcamalarınız artabilir. Diğer taraftan ticaretle uğraşıyorsanız üç hafta boyunca bu alanlarda güzel sonuçlar elde edeceksiniz.

Perşembe günü enerji alanınız değişecek. Enerjinizi ve gücünüzü evinize kaydıracaksınız. Bu dönemde ailenizdeki insanlarla sıkıntı ve problemler ortaya çıkabilir. Alıngan ve tepkisel bir yaklaşım içinde olabilirsiniz. Birtakım işlerinizin sonuçlarını alabilirsiniz.

Bu anlamda cuma gününden faydalanmaya özen gösterin. Cumartesi günü bir Dolunay gerçekleşecek. Sizin ortak parasal konularını tetikleyecek sevgili Koç’lar. Dengeyi sağlamanız gerekecek. Hafta sonu para alanında ani ve beklenmedik gelişmeler sizi bekleyecek. Güzel bir hafta diliyorum.