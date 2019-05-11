Boğa Burcu hafta enerjik olaylarla başlıyor Hande Kazanova 13-19 Mayıs

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı.13-19 Mayıs haftasında Boğa burcunu neler bekliyor?Daha sosyal olmak isteyecek ve kendinize, görüntünüze daha fazla önem vereceksiniz.

Haftanız enerjik olaylarla başlayacak sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Çarşamba günü itibariyle Venüs, sizin burcunuza geçiyor. Geri planda durduğunuz ve anlamlandırmaya çalıştığınız, belki de plan yaptığınız birtakım konular, ilişkilere dair düşünceleriniz yada kendinizi etrafınızdan biraz geriye çektiğiniz bir dönem sona erecek.

Daha sosyal olmak isteyecek ve kendinize, görüntünüze daha fazla önem vereceksiniz. Kilo almaya meyilli olabilirsiniz sevgili Boğa’lar. Perşembe günü enerji alanınız değişecek. Enerji alanınız parasal konulardan çıkacak ve yakın çevre alanlarınıza girecek.

Duygusal davrandığınız için de duygusal tepkiler verip karşınızdaki insanları şaşırtabilirsiniz. Cumartesi günü bir Dolunay gerçekleşecek. Bu Dolunay sizin özel hayat alanınızda oluşacak. Sürpriz birtakım konu ve olayla karşılaşacağınız bu dönemde ilginizi karşı tarafa yönelteceksiniz. Hayatınızda bir insan olmayabilir.

Ortaklı işler ve her tür ilişki formu bu Dolunay’da daha fazla hayatınızda yer edecek. Evlilik, söz, nişan ve tanışma gibi konular ya da hukuki alanda atılacak adımlar varsa Dolunay bu alanları tetikleyecek. Bu hafta şanslı olacak. Salı ve cuma günleri büyük girişimlerinizde kalıcı ve sağlam adımlar atacaksınız. Cumartesi günü ani ve beklenmedik konu ve olaylar karşınıza gelebilir. Güzel bir hafta diliyorum.