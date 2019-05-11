Yengeç Burcu İletişimsel işleriniz hızlı Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

13-19 Mayıs haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı.Hem etrafınızdaki insanlarla olan iletişiminiz hem de kafanızdaki planları harekete geçirmek anlamında hızlı haftalardan bir tanesi olarak sevgili Yengeç ve yükseleni Yengeç olanlar.

Bu hafta iletişimsel işleriniz hızlı olacak. Hem etrafınızdaki insanlarla olan iletişiminiz hem de kafanızdaki planları harekete geçirmek anlamında hızlı haftalardan bir tanesi olarak sevgili Yengeç ve yükseleni Yengeç olanlar. Perşembe günü Mars sizin burcunuza geçtiği için kendinizi aktif, kuvvetli ve hareketli hissedebilirsiniz.

Alınganlıklar ve pasif direnişler bu dönemde sizi zorlayabilir. Yeni ortamlar ve yeni insanlar tanımaya elverişli bir döngüye giriyorsunuz. Aktiviteler ve davetlerde önemli insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

Arkadaşlarınızın vazgeçilmezi olabilir, onlarla ilişkinizi kuvvetlendirebilirsiniz. Cumartesi günü gerçekleşecek Dolunay ile aşk hayatınız ön plana geçecek. Yeni bir insanla tanışmanız ya da özel hayatınızı düzenlemeniz söz konusu olabilir.

Özel hayatınızdaki insan ve arkadaşlarınız arasındaki dengeyi iyi sağlamaya çalışın. Belki de aşk hayatınızda güzel sonuçlarla karşılaşacaksınız. Çocukla ilgili konu ve olaylar bu dönemde hızlanacak. Ani ve farklı gelişmeler sosyal çevre alanlarınızdan karşınıza gelecek. Güzel bir hafta diliyorum.