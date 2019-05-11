Ailevi konular ön planda İkizler Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

Cumartesi günü bir Dolunay gerçekleşecek. Bu Dolunay sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı ortaya çıkaracak sevgili İkizler. 13-19 Mayıs haftasında İkizler Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı.

Bu hafta ailevi konularınız ön planda olacak sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Geri planda durduğunuz ve biraz kendinizi dinlediğiniz, hayatı anlamlandırmaya çalıştığınız ve ön plana çıkamadığınız bir dönem içerisindesiniz.

Hayatınızı gözden geçirip hatalarınızı fark ederek, yapmanız gerekenlere odaklanarak plan yapmalısınız sevgili İkizler. Bu hafta temkinli hareket etmeniz gereken bir tanesi olacak. Özellikle çarşamba günü Venüs de Boğa burcuna geçince yalnızlığı sevdiğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız.

Perşembe günü Mars’ın Yengeç Burcu’na geçmesiyle para işlerinizde duygusal tepkiler vereceğinizi gösteriyor. Ev ve ailenize harcamalarınız artabilir. Mücadelenizi parasal konularda ortaya koyacaksınız. Cumartesi günü bir Dolunay gerçekleşecek.

Bu Dolunay sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı ortaya çıkaracak sevgili İkizler. Bu Dolunay’da sağlığınıza gereken özeni göstermeye çalışmalısınız. Günlük hayatınızın ritminde inişler ve çıkışlar devrede olabilir. Güzel bir hafta olsun.