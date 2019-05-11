Ramazan'da oruç tutmanın sakıncalı olduğu kalp hastaları

Kalp hastalarının oruç tutması hastalığın türüne, derecesine, kişinin durumuna, kişinin oruçtan ve iftarda beslenmeden ne anladığına göre değişir. Doktorların kalp hastaları için ramazan önerilerine bir gözatın.

Ramazan’da oruç tutabilecek kalp hastaları olduğu gibi, kesinlikle tutmaması gerekenler hastalar da vardır.

Ramazanda oruç tutmak hangi kalp hastaları için sakıncalıdır?

· Durduğu yerde veya günlük sıradan işlerde dahi göğüs ağrısı, nefes daralması, çarpıntı, baş dönmesi-göz kararması yaşayan, tansiyonda aşırı düşme veya yükselmelerin sık yaşandığı ve bundan dolayı gün içinde çok sayıda ilaç kullanması gereken hastalar,

· Son birkaç ay içinde kalp sorunu nedeniyle acil servise başvurmuş veya hastaneye yatırılarak tedavi görmüş olanlar,

· Son 3 ay içinde kalp ameliyatı geçirmiş olanlar,

· Yakın zamanda iki veya daha fazla bayılma atağı veya buna yakın tablo yaşamış olan hastalar,

· Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü etkili çok sayıda ilaç kullanmak zorunda olan, düzenli tedaviye rağmen hastalık belirtilerinin sık nüksettiği, tansiyondaki aşırı düşme veya yükselmeleri henüz kontrol altına alınamamış hastalar,

· Kalp hastalığına ciddi böbrek yetersizliği veya insülin gerektiren şeker hastalığının eşlik ettiği hastalar.

Bu durumlar söz konusu değilse, hastayı takip eden doktorun da onay vermesi kaydıyla kalp hastaları oruç tutabilir. Oruç tutmasına müsaade edilen kalp hastalarının da dikkat etmesi gereken koşullar vardır, bunlar sağlıklı kişiler için de geçerli olan durumlardır.

Kalp hastaları oruç tutarken dikkat!

· İftarda tokluk oluşana kadar yemek önemli hatalardan biridir. Doymaya meydan vermeden, yavaş yiyerek ve sadece açlığı yatıştırıp sofradan kalkılmalıdır. İstenen şeyler daha sonra mideyi doldurmadan ve 2 saat aralıklarla yenebilir.

· İftardan sonra en azından her saat başı bir bardak su içilmelidir.

· Aşırı yağlı yemekler ve tatlılar yerine daha hafif gıdalar tercih edilmelidir.

· Sahura kalkmadan oruç tutmak önemli bir hatadır. Uyku bölünse dahi sahura kesinlikle kalkılmalı ve az da olsa bir şeyler yenilmelidir. Sahur yemeği kahvaltı gibi hazırlanmalı ve sahurda çok yemek uzun süre tok tutar inancından vazgeçilmelidir. Çünkü sahurda ne kadar çok yenirse ve kan şekerini yükselten tatlılar ne kadar fazla tüketilirse, gün içinde o kadar çabuk acıkılır.

· Öğlen saatlerindeki uyku, son derece dinlendiricidir ve vücuttaki bütün stresi alır. Öğle uykusu uyuyanların, uyumayanlara göre kalp krizi geçirme riski önemli ölçüde düşmektedir.

· Gündüz içilemeyen sigaraların iftar sonrası ardı ardına içilmesi diğer büyük yanlışlardan biridir. Sigara içmemek en iyisi olmakla beraber, içilecekse de sigara adedini mümkün olduğunca az tutmak gerekmektedir.