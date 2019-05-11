Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019 Maddi konular önemli Aslan Burcu

Kariyer ve işle ilgili konularda güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir döngü olacak. Çarşamba günü Venüs, kariyer ve iş alanlarınıza geçecek.13-19 Mayıs 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı.

Maddi konular ve parayla ilgili konuşmalar bu hafta önemli olacak. Bu alanlarda inişler ve çıkışlar, pazartesi ve salı günü devrede olacak sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Kendinizi göstermeniz ve işinizde gücünüzde olmanız gereken bir dönem içerisindesiniz.

Kariyer ve işle ilgili konularda güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir döngü olacak. Çarşamba günü Venüs, kariyer ve iş alanlarınıza geçecek. Patronlarınız ve üstlerinizle olan ilişkinizi kuvvetlendireceksiniz.

Mars’ın Yengeç Burcu’na geçmesiyle geri planda kalan birtakım uğraşılar içersinde olabilirsiniz. Enerjinizi kullanmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza gereken önemi göstermeniz gerekiyor. Cumartesi günü bir Dolunay gerçekleşiyor.

Bu Dolunay sizin ev, aile ve yuva alanlarınızda oluşacak. Ailenizle ilgili önemli bir karara varabilirsiniz. Kariyerinizde başlattığınız işlerin karşılığını görebilirsiniz. İş ve aile arasında gelgitleriniz yüksek olabilir. Salı ve cuma günleri kalıcı ve uzun vadeli işler için kullanabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun.