Başak Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019 Kişisel beklentileriniz önemli

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 13-19 Mayıs haftasında Başak burcunu neler bekliyor?Hayatınızla ilgili önemli konularda ve girişimleriniz için salı ve cuma günlerini kullanmayı ihmal etmeyin.

Haftaya Ay, Başak Burcu’nda iken başlıyoruz. Hızlı haberlerin karşınıza geldiği, kişisel istek ve beklentilerinize odaklandığınız haftalarda bir tanesi sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. İnişler, çıkışlar ve duygu değişimleri bu hafta yüksek olacak.

Salı akşam saatlerine kadar kendi isteklerinize daha fazla dönük olacaksınız. Kadın erkek ilişkilerinde güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir dönem. Çarşamba günü Venüs Boğa burcuna geçiyor.

Bu dönem öğrenmekten büyük mutluluk duyabilirsiniz. Perşembe günü enerji alanınız değişecek. Mücadelenizi sosyal çevre ortamlarınızda vermeye başlayacaksınız. Var olan ilişkilerinizi bozmamaya özen göstermelisiniz.

Cumartesi günü gerçekleşecek Dolunay, iletişim ayağınızda yaşanacak. Hızlı ve beklenmedik eğitim ve seyahat fırsatları hafta sonu devam ediyor. Hayatınızla ilgili önemli konularda ve girişimleriniz için salı ve cuma günlerini kullanmayı ihmal etmeyin. Güzel bir hafta olsun.