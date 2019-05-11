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Putin buz hokeyinde yere kapaklandı karizmayı fena çizdirdi

Putin buz hokeyinde yere kapaklandı karizmayı fena çizdirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Gece Hokeyi Ligi oyuncuları ile birlikte gala maçına çıktı. Maç sonu seyircileri selamlayan Putin, yere düşerek karizmayı çizdirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha Gece Hokeyi Ligi (NHL) ile hokey maçına çıktı.

Soçi'deki Bolşoy Arena'da devam eden maçta, Rus lidere ligin efsane oyuncuları eşlik etti.

Halıyı farketmedi yere kapaklandı

Maç sonunda maçı izleyenleri selamlayan Rusya Devlet Başkanı, önündeki halıyı görmedi ve yere kapaklandı.

Gece Hokeyi Ligi 2011'de Putin'in girişimiyle başlatılmıştı.

Rus lider şubatta da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve onun oğlu ile hokey oynamıştı.

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