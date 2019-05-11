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"İçine şeytan kaçtı' diyerek annesini öldüren oğlunun son sözü bakın ne oldu!

"İçine şeytan kaçtı' diyerek annesini öldüren oğlunun son sözü bakın ne oldu!

BURSA’nın Kestel ilçesinde annesi Şükriye Yılmaz’ı (56) ‘içine şeytan kaçtı’ diyerek öldüren oğlu Tayfun Yılmaz'ın akli dengesinin yerinde olduğu yönünde Adli Tıp raporu geldi. Duruşmada son sözü sorulan Yılmaz, “Annemi öldürmem bir kaza sonucuydu. Annemi öldürme kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Olay, Vani Mehmet Mahallesi Nur Sokak'taki evde 5 yıl önce meydana geldi. Mühendislik bölümünde okuduğu üniversiteyi yarıda bırakan Tayfun Yılmaz, olay günü annesi Şükriye Yılmaz ile yaşadığı 3 katlı binanın çatı katında 3 arkadaşı ile birlikte alkol almaya başladı.

Başını duvara vurarak öldürdü

Bir ara alt kattaki eve inen Yılmaz, arkadaşlarıyla alkol almasına tepki gösteren annesi Şükriye Yılmaz ile tartışmaya başladı. Yılmaz annesini, başını duvara vurarak, öldürdü. Cinayet komşuların polisi araması üzerine ortaya çıktı. İhbar ile eve gelen polis, annenin cansız bedenini buldu.

Olaydan sonra kaçan şüpheli ise saklandığı arkadaşlarının evinde yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Tayfun Yılmaz ilk ifadesinde, “Annem büyü yapıyordu. Bu yüzden onu iblis, şeytan gibi gördüm ve duvara vura vura öldürdüm. Ne yaptığımın farkında değildim. Daha sonra alkol alıp Okan isimli arkadaşımın evine gidip, saklandım” dedi. Bu ifade üzerine Okan Y. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Tayfun Yılmaz tutuklanırken, Okan Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Annemi öldürme kastım yoktu

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda Tayfun Yılmaz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak temyiz edilen kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi 'sanığın akli dengesinin araştırılması' gerektiğini bildirerek, bozdu. Yeniden görülen davanın karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığı ile katılan tutuklu sanık Tayfun Yılmaz son söz olarak, “Annemi öldürmem bir kaza sonucuydu. Annemi öldürme kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi. Tutuksuz sanık Okan Y. ise suçlamaları kabul etmedi.

Akıllı çıktı

Mahkeme sanık hakkında İstanbul Tıp Kurumu'nca akli dengesinin yerinde olduğu yönünde verilen raporun dava dosyasına ulaştığını belirterek, Tayfun Yılmaz’ı yeniden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme öldürülen Şükriye Yılmaz’a tekme attığı iddiasıyla suçlanan ve ilk yargılamada 8 yıl 4 ay hapis  cezasına çarptırılan Okan Y. hakkında ise suçun şikayete bağlı olması nedeniyle cezaya yer olmadığına karar verdi.

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