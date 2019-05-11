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Rusya’nın en yaşlı insanı 123 yaşında hayatını kaybetti

Rusya’nın en yaşlı insanı 123 yaşında hayatını kaybetti

Rusya’nın en yaşlı insanı olarak bilinen 123 yaşındaki İnguşetyalı Appaz İliyev yaşamını yitirdi.

Rusya’ya bağlı İnguşetya’da yaşayan 123 yaşındaki Appaz İliyev ülkesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastanede uzun süredir tedavi gören İliyev’in öldüğü klinikten yapılan açıklamayla tüm dünyaya duyuruldu. 1 Mart 1896 yılında doğan İliyev’i daha önce İnguşetya Cumhurbaşkanı Yunusbek Evkurov sık sık ziyaret etmiş ve son ziyaretinde İliyev’ın dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı.

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