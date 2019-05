Metiner, ey ezik 'İslamcı' kardeşim diye seslenip bombaladı!

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Ey bir yerlere selam göndermek gayretine giren ezik 'İslamcı' kardeşim" diye seslenerek eleştirilerini sıraladı.

Mehmet Metiner, "Erdoğan’la veya AK Parti’nin icraatlarıyla bir sorunun varsa, eleştiri hakkını doğru niyetle ve doğru bir zeminde kullan" dedi.

"Nasıl aynı cephede bir araya getirilebildiklerini not ettik"

Star'da "Not ettik" başlığıyla yayımlanan yazısında Metiner, "Kimin kiminle beraber olduğunu not ettik. Bütün benzemezlerin Erdoğan düşmanlığı ekseninde nasıl aynı cephede bir araya getirilebildiklerini not ettik" ifadelerini kullandı.

"YSK’nın kararını not ettik" tartışması

Metiner, "Sözün özü, ’YSK’nın kararını not ettik’ deyip Erdoğan Türkiye’sini tehdit eden üst aklın temsilcisi ABD ile bir safta hizalananların kaffesini biz de önemle not ettik." diye yazdı.

