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CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz düğün salonu alkışlanacak hareket

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz düğün salonu alkışlanacak hareket

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dar gelirli aileler ile şehit ve gazi yakınlarının durumlarını beyan etmeleri halinde Şehit Ümit Boz ve 75'inci Yıl düğün salonlarından ücretsiz yararlanabileceğini söyledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dar gelirli aileler ile şehit ve gazi yakınlarının durumlarını beyan etmeleri halinde düğün salonlarından ücretsiz yararlanabileceğini söyledi. Geçtiğimiz meclis toplantısında gündeme gelen belediye düğün salonlarının fiyatlarıyla ilgili de kısa değerlendirme yapan Sandal, fiyatların önümüzdeki süreçte revize edileceğini duyurdu.

2 adet tahsis edildi

İlçe sokaklarında sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinleyen Başkan Sandal, ekonomik durumu iyi olmayan aileler ile şehit ve gazi yakınlarının belediyeye ait 2 düğün salonunu ücretsiz kullanabileceğini açıkladı.

''Vatandaşımıza kullandıracağız''

Sandal, "Satışları daha önceden yapıldığı için düğün salonlarımızda çok büyük değişiklik yapamadık. Ancak Şehit Ümit Boz ve 75'inci Yıl düğün salonlarımızı gerçekten maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza durumlarını beyan etmeleri halinde yoksullara, şehit ve gazi ailelerine ücretsiz vereceğiz.

Bu vatandaşlarımızın mali durumu iyi değilse, ilgili birimlerimiz bunu tespit etsinler, şehit ve gazi yakınıysa bu iki düğün salonumuzu bu vatandaşlarımıza kullandıracağız. Diğer indirimlerimiz olabildiğince kısmi oldu.

Çünkü bu sezon için büyük ölçüde rezervasyonlar dolmuş. Verilmiş kontratlar ve ödemeler olduğu için büyük değişiklikler yapamadık. Dolayısıyla minik düzeltmeler yapabildik ama önümüzdeki süreçte bunları da revize edeceğiz" diye konuştu. 

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