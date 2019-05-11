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Ekrem İmamoğlu'ndan destek veren sanatçılara çarpıcı sözler!

Ekrem İmamoğlu'ndan destek veren sanatçılara çarpıcı sözler!

Ekrem İmamoğlu, "Her şey güzel olacak" etiketiyle paylaşım yapan sanatçılara sahip çıkarak "Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz, korkmadan konuşmaya devam edin lütfen" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek seçimle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Her şey çok güzel olacak" tartışması

İmamoğlu, kendisine "Her şey çok güzel olacak" paylaşımlarıyla destek veren sanatçıları kastederek şunları söyledi:

"Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen"

Sanatçılar gibi toplumun önünde olan insanların fikirlerini paylaşması gayet doğaldır. Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen. Her şey çok güzel olacak.

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