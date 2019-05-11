Yeni Akit yazarı Dilipak'tan ağır eleştiri: Hepsi sahibinin sesi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bu seçim mediayı bitirdi sanki. Bu media da siyaseti bitirmeye çalışıyor gibi. Siyaset ve media 'Rus ruleti' oynuyor" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 'mahallelerinde' başlayan tartışmada eleştirilerini sürdüren Dilipak, 80 milyonluk Türkiye'de tiraj rakamlarının 1 milyona gerileyebileceğini vurguladı.

"Hepsi sahibinin sesi"

Birçok gazetenin satış rakamlarında yalan söylediğini belirten Dilipak, "Birileri mediayı bir tetikçi gibi kullanmak istiyor sanki. Aynı ekip sosyal mediada troller üzerinden iş tutuyor. Hepsi sahibinin sesi" ifadesini kullandı.

"İşin manevi derinliğini ıskaladılar"

Dilipak, "Sermaye ve siyaset birlikte medianın köküne kibrit suyu döktüler sanki. Bunlar medianın bedenine sahip oldular ama işin manevi derinliğini ıskaladılar" diye yazdı.

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