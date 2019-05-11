İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yüzde 11 azaldı

İçişleri Bakanlığı, "Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı"açıklaması yaptı.

Açıklamada, Mal varlığına karşı işlenen tüm suçların aydınlatılma oranı 2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış gösterdi. Bu suç türlerinin yüzde 48’i aydınlatıldı" denildi.

Güven-Huzur Uygulamaları

Sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, Sahil Güvenlik Komutanlığının kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Güven-Huzur Uygulamaları" mal varlığına karşı işlenen suçları ciddi oranda azalttı.

Bu yılın ilk 4 ayında hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen suçlar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 azaldı.

Yüzde 48'i aydınlatıldı

Son 2 yılın ilk 4 ayı karşılaştırıldığında mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı yaklaşık yüzde 3 arttı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 48'i aydınlatıldı.

Bu yılın ilk 4 ayında oto hırsızlığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 azalırken otodan hırsızlık ise yüzde 32 düştü.

Yüzde 19 azaldı

Artırılan güvenlik tedbirleri, evden hırsızlık olaylarının da azalmasını sağladı. Bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde yaşanan evden hırsızlık olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldı.

İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 37 düştü

Evden hırsızlık olayları Ankara'da yüzde 60, İzmir'de yüzde 36, İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 37 düştü.

İş yerinden hırsızlık olayları ise yaklaşık yüzde 14 azaldı.

Şehirlerde alınan güvenlik önlemleri sayesinde bu yılın ilk 4 ayında kapkaç olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 düştü.