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Melih Gökçek'in İstanbul seçimleri paylaşımı olay oldu gelirse iş bitti dedi

Melih Gökçek'in İstanbul seçimleri paylaşımı olay oldu gelirse iş bitti dedi

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, 23 Haziran İstanbul seçimiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küsen gelirse AK Parti'nin kazanacağını söyledi.

Kamuoyu, YSK'nın iptal kararıyla 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimlerine odaklandı. Seçim üzerine dikkat çeken bir değerlendirme Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, küskün AK Parti seçmenine işaret etti.

İstanbul seçimleriyle ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Gökçek, 31 Mart seçimlerine katılımın bir önceki yerel seçime göre yüzde 5.51 daha az olduğunu belirterek, "Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti." dedi.

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