Melih Gökçek'in İstanbul seçimleri paylaşımı olay oldu gelirse iş bitti dedi

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, 23 Haziran İstanbul seçimiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küsen gelirse AK Parti'nin kazanacağını söyledi.
Kamuoyu, YSK'nın iptal kararıyla 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimlerine odaklandı. Seçim üzerine dikkat çeken bir değerlendirme Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, küskün AK Parti seçmenine işaret etti.
İstanbul seçimleriyle ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Gökçek, 31 Mart seçimlerine katılımın bir önceki yerel seçime göre yüzde 5.51 daha az olduğunu belirterek, "Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti." dedi.
CUMHUR İTTİFAKI ŞUNU BİLMELİDİR.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 10 Mayıs 2019
İSTANBUL 2014 SEÇİME KATILIM ORANI % 89.39.
2019 SEÇİME KATILIM ORANI % 83.88.
ARADAKİ FARK % 5.51
5.51 KAÇ OYA TEKABÜL EDER?
5.51 X 88.666 = 488.549
BU OYLARIN EN AZ % 80’İ
AK PARTİYE KÜSEN VE SANDIĞA GELMEYEN SEÇMEN.
KÜSEN GELİRSE İŞ BİTTİ.👍