Bursalılar, tedavisi olmayan ve hastalığa yakalananların ömür boyu vücudunda yaralarla yaşamak durumunda kaldığı kelebek hastalığına dikkat çekmek için bir araya geldiler.

Bağışıklık sisteminin vücut dokularına zarar vermesiyle ortaya çıkan ölümcül hastalık olan Kelebek hastalığına dikkat çekmek ve hastalara sahip çıkmak amacıyla kurulan Kelebek Çocuklar Derneği, iftar yemeği düzenledi.

Derneğin iftar yemeğine ünlü sanatçı Fulden Uras da katıldı. İftar yemeğinde aynı zamanda kelebek hastaları için yardım da toplandı. İftar yemeği sonrası derneğe katkı sağlayan iş insanlarına ve Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer’e teşekkür plaketlerini sanatçı Fulden Uras takdim etti. Törenin en anlamlı ödülü ise ‘Yılın en yardımsever kadın değeri’ ödülüne layık görülen Fügen Kağıtçıbaşı’na verildi.