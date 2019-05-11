Ağustos'ta 50 bine yakın İngiliz İstanbul'a gelecek

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde İngilizler finale kaldı. Bu iki kupada da finale kalan takımlar 14 Ağustos’ta Süper Kupa finali için İstanbul’a gelecek ve 50 bine yakın İngiliz turisti de beraberinde getirecek.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi’nde Arsenal ve Chelse’nin finale kalması en çok Türkiye’ye yaradı.

İstanbul’da Süper Kupa finali

Bu iki maçın galiplerinin 14 Ağustos’ta İstanbul’da Süper Kupa finaline çıkacak olmaları turizmcileri de harekete geçirdi.

60 milyon Euro’luk harcama

Bu maç için 50 binden fazla İngiliz'in İstanbul’a gelmesi ve en az 60 milyon Euro’luk harcama yapması bekleniyor.

"Sokak stadyumları" projesi

Turizm sektörü temsilcileri ise daha fazla İngiliz'i çekebilmek için "sokak stadyumları" projesinin hayata geçirilebileceğini dile getiriyor.