İlçelerde 'Nöbetçi Noter' uygulaması başladı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında yurdun dört bir yanındaki ilçelerde "Nöbetçi Noter" görev yapmaya başladı.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de "Nöbetçi Noter" görev yapıyor

Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan Gebze 1. Noterliği, uygulama kapsamda nöbet hizmetini yürütüyor.

Gebze 1. Noteri Rahime Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına Gebze'de de başlandığını söyledi.

Gebze'nin nüfus yoğunluğuna değinen Sayın, "Bölgemizdeki nüfus yoğunluğu ve fabrikalar dolayısıyla vatandaşların hafta içi yetiştiremedikleri işlerini, hafta sonu yapabilmeleri açısından güzel bir uygulama oldu. Herkese hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Çorlu'da nöbetçi noter uygulaması

Çorlu Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi Belediye İlave İş Merkezi'nde bulunan Çorlu 1. Noterliği, bu kapsamda nöbet hizmetini yürütüyor.

Çorlu 1. Noter Başkatibi Kadir İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına illerde olduğu gibi bazı ilçelerde de başlandığını söyledi.

Bazı işlemlerin özellikle de hafta sonları yoğun olduğunu belirten İbiş, "Kamu görevlileri ve devlet memurlar hafta sonları izinli oluyor. Bu uygulama sayesinde bu kişiler, noter ile olacak işlemlerini daha rahat ve aksatmadan yapacak. Bu uygulama genel manada bakıldığında güzel ve mantıklı. Herkese hayırlı olsun." dedi.

İbiş, hafta sonları kurulan oto pazarlarındaki alış verişlerde artık işlemler için hafta başının beklenmeyeceğini belirtti.