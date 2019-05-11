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İstanbul'da 23 Haziran seçim güvenliği toplantısı yapıldı

İstanbul'da 23 Haziran seçim güvenliği toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Güvenlik Toplantısı" yapıldı.Toplantıda 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bakan Süleyman Soylu başkanlığında bugün İstanbul’da yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan,  İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, vali yardımcıları  ve kaymakamlar katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri konuşuldu.

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