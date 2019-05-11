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Karamollaoğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım! Yüzbinler izledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Nerede O Eski Ramazanlar" göndermesiyle sosyal medyayı salladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Karamollaoğlu, "Nerede O Eski Ramazanlar" başlığıyla paylaştığı videoda, 10 Mayıs 2018 ile 10 Mayıs 2019 yılları arasındaki sebze fiyatlarındaki artışa gönderme yaptı.

Videodaki bazı sebze fiyatları şöyle:

-10 Mayıs 2018 kuru soğan 1,98 - 10 Mayıs 2019 kuru soğan 6,81

-10 Mayıs 2018 lahana 1,65 - 10 Mayıs 2019 lahana 5,14

-10 Mayıs 2018 patates 1,99 - 10 Mayıs 2019 patates 5,98

-10 Mayıs 2018 sivribiber 2,77 - 10 Mayıs 2019 sivribiber 7,38

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