Erdoğan, kritik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni imzaladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Karşılanmaları ve Uğurlanmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi Remi Gazete’de yayımlandı.

Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı’nın yurt içi seyahatlerinde, karşılama ve uğurlamada sadece vali, belediye başkanı ve garnizon komutanı hazır bulunacak. Cumhurbaşkanı’nın Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü yurt içi seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada ise ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülecek diğer kişiler hazır bulunacak.

Karşılama ve uğurlamada...

Cumhurbaşkanı’nın yurt dışı seyahatlerinde de yurt içi seyahatlerinde belirlenen görevlilerin dışında Cumhurbaşkanı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet edecek. Ayrıca, karşılama ve uğurlamada, belirtilen kişilerin dışında sivil veya resmi görevlilerin bulunmaması ve turkuaz halı serilerek gün doğumundan gün batımına kadar olan sürede gerçekleştirilen seyahatlerde de asker/jandarma mangası bulundurulacağı genelgede yer aldı.