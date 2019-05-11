Metrobüste yer kavgası anbean kamerada! Ortalığı birbirine kattılar

Metrobüse binen 2 kişi yer nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine küfür yağdıran şahıslardan biri diğerine, “Seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etti.

Vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi.

Birbirlerine küfür yağdırdılar

İddiaya göre Sefaköy istasyonundan metrobüse binen 2 kişi, yer olmaması nedeniyle araçların birbirine bağlanması sağlayan körüğe geldi. Burada şahıslar yer nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar küfür etmeye başladı. Tansiyonun bir anda yükseldiği olayda vatandaşlar araya girerek tarafları uzaklaştırdı.

"seni çok kötü yaparım"

Ancak körükte tutulan genç küfür etmeyi sürdürerek çevresindeki demir parçalarına vurmaya başladı. Uzaklaştırılan gencin karşılık vermeye devam etmesi üzerine körükteki genç, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etmeye başladı.

Saniye saniye kamerada

Bir süre birbirlerini tehdit ederek küfürleşen gençleri vatandaşlar ayırdı. Yaşananlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.