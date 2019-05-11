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Gazze genç şehidini uğurladı

Gazze genç şehidini uğurladı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Abdullah Cuma Abdulal (24) son yolculuğuna uğurlandı.

Abdulal'ın naaşı, yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Refah'taki kent mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı slogan attı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Abdullah Cuma Abdulal'ın (24) şehit olduğunu ve 4'ü çocuk 1'i sağlık görevlisi 30 Filistinlinin yaralandığını belirtmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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