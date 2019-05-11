İlaçların karekodu bağlantılarını ele verdi!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK tarafından geçen yıl düzenlenen saldırılara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında öldürülen teröristlerin yakınlarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, kaçan örgüt mensuplarının sırt çantasından çıkan ilaçların karekodundan, biri hemşire 3 şüpheliye ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 27 Haziran 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla yaşanan çatışmanın ardından ele geçirilen 2 sırt çantasından çıkan ağrı kesicileri, tutuklu yargılanan hemşirenin eczaneden alarak diğer zanlıya verdiği, onun da teröristlere ulaştırdığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca Adıyaman'da geçen yıl düzenlenen 3 saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 11 sanık hakkında, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

HDP'ye oy istemişler

Şüphelilerden Yusuf C'nin ifadesinden:

"Örgüt mensupları 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi de yine tarlada tek başıma olduğum sırada gelerek köydeki seçmen sayısını ve hangi partiye oy vereceğimi sordular, daha sonra da oyunuzu HDP'ye verin diyerek uzaklaştılar"

HTS analizleri ele verdi

HTS analiz raporunun paylaşıldığı iddianamede, nisanda Adıyaman'da 2 kardeşin bir, haziranda ise 3 kez görüştüklerinin belirlendiği vurgulanarak, sanık Mahir E. ile Yusuf C'nin de 23 kez telefonda görüştükleri bilgisi yer aldı.

Olay örgüsü şu şekilde olmuştu

Pazarcık'ta 27 Haziran 2018'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış, çatışmanın ardından yapılan arazi arama taramaları sırasında teröristlere ait 2 sırt çantasında ağrı kesici ilaçlara rastlanmıştı.

Adıyaman'ın Kömür beldesinde 14 Ağustos 2018'de, PKK tarafından bir mermer ocağında bulunan 13 iş makinesi ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine giden askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş ve 2 asker yaralanmıştı.

Merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarında, 16 Ağustos'ta yine PKK tarafından yapılan hain saldırıda bir asker yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, 3 asker de dost ateşiyle şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.

Bölgede başlatılan operasyon sonucu 17 Ekim'de Kömür beldesi ile Kaş köyü arasında teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirilmişti.

Öldürülen teröristlerin, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç ile tutuklu HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu "Sorej Semsur" kod adlı Murat Özdemir olduğu belirlenmişti.

Tunç ve Özdemir'in, bu eylemlerin failleri olduğu tespit edilmişti.