Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na çok sert "20 TL" eleştirisi!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin bağış kampanyasına ve Ekrem İmamoğlu'na, 250 bin lira olduğu iddia ettiği saati üzerinden gönderme yaptı.

"İmamoğlu vatandaştan 20 TL bağış istiyor. Bence kolundaki 250 bin TL'lik saati kendi bağışlasa 12 bin 500 kişi bağış yapmış olur. Ne dersiniz?" diye soran Gökçek, "Acındırma numaraları ayıp oluyor. Her şeye bir bahane bulan İmamoğlu herhalde buna da bir izah getirir." ifadelerini kullandı.

"Bu demokrasiye olan inanç aslında"

Bakın İmamoğlu daha yeni röportaj yapmış ve demiş ki; "Bir çocuk 'Anneler gününe para biriktirdim, 30 liram vardı onu size gönderiyorum' diyor. Müthiş bir şey. Bu demokrasiye olan inanç aslında" diye konuştu.

"250 bin TL'lik saat" iddiası

Sen dedin mi; "Siz fedakarlık yapacaksınız ben 250 bin TL'lik saat takacağım" değerlendirmesi yaptı.