Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a Hayri Kozak çağrısı aforoz etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın Ekrem İmamoğlu destek açıklamarına sert tepki göstererek, “Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısında, divan kurulu üyesi Hayri Kozak'ın Ekrem İmamoğlu için yaptığı destek konuşmada kullandığı ifadeler dikkat çekmişti.

Kozak konuşmasında, '23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye'nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

"Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin''

Gazetecilerle iftarda bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hayri Kozak'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, "Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin. Yani çok sayıda taraftarı bulunan spor kulübünü bir kişi bu şekilde istismar edemesin bir eksik kalsın bana göre Galatasaray" dedi.