Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a Hayri Kozak çağrısı aforoz etsin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın Ekrem İmamoğlu destek açıklamarına sert tepki göstererek, “Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Divan Kurulu Toplantısında, divan kurulu üyesi Hayri Kozak'ın Ekrem İmamoğlu için yaptığı destek konuşmada kullandığı ifadeler dikkat çekmişti.
Kozak konuşmasında, '23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye'nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz' ifadelerini kullanmıştı.
"Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin''
Gazetecilerle iftarda bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hayri Kozak'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, "Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin. Yani çok sayıda taraftarı bulunan spor kulübünü bir kişi bu şekilde istismar edemesin bir eksik kalsın bana göre Galatasaray" dedi.
Kozak ne demişti?
Kozak, "Allah, İmamoğlu’nu bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah o gün 23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye’nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Bunu gönülden temenni ediyorum. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz. 23 Haziran’da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunu, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini tek çıkış yolu 23 Haziran’da bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlının. Allah onun da yardımcısı olsun, memleketin de yardımcısı olsun, hepimizin de yardımcısı olsun. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diyerek Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkça gösterdi.