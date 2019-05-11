HABER /  GÜNCEL

Eczacılığı çocuklara oyunlarla anlattılar

Eczacılığı çocuklara oyunlarla anlattılar

14 Mayıs Eczacılık Haftası kutlamaları öncesinde Malatya Park’ta açılan ‘Eczacınıza danışın’ standı ile çocuklara eczacılık mesleği anlatıldı. Stantta ayrıca vatandaşların ilaç kullanımları ile ilgili de uyarılar yapıldı.

Malatya Park Fuaye alanında açılan ‘Eczacınıza danışın’ standı vatandaşlar tarafından ilgi gördü. İnönü Üniversitesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Malatya Eczacılar Odası işbirliği ile açılan stantta vatandaşlara akılcı ilaç kullanımı hakkında da uyarılar da bulunuldu.

Miniklere eczacılık mesleğini sevdirme adına, çeşitli etkinliklerin de yer aldığı stantla ilgili açıklama yapan Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, 14 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Eczacınıza danışın’ standı açarak vatandaşlara bazı mesajlar vermek istediklerini söyledi.

Eczacılara danışılmadan özellikle bitkisel ilaçlar ve gıda takviyelerinin alınmamasını gerektiği mesajını verdiklerini belirten Özelçi, “Standımızda ayrıca eczacılığı çocuklara sevdirmek için de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerimizin katkıları da var. Yine Sağlık İl Müdürlüğü de akılcı ilaç kullanımı konusuna halkı bilinçlendiriyor” diye konuştu.

Stantlarına ilginin bir hayli yoğun olduğunu da belirten Özelçi, destek veren kurumlara teşekkür etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Tekirdağ'da terör operasyonu
Tekirdağ'da terör operasyonu
Gazze genç şehidini uğurladı
Gazze genç şehidini uğurladı
İlaçların karekodu bağlantılarını ele verdi!
İlaçların karekodu bağlantılarını ele verdi!
'Türk Kılıcı' füze olarak geri döndü 2021'de hizmete giriyor
'Türk Kılıcı' füze olarak geri döndü 2021'de hizmete giriyor
Avustralya’da Ardern’li ramazan tebriği
Avustralya’da Ardern’li ramazan tebriği
Yıldız Sunta üretimi durdurdu 645 işçi işinden oldu
Yıldız Sunta üretimi durdurdu 645 işçi işinden oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmetçikten “Anneler Günü” mesajı
Mehmetçikten “Anneler Günü” mesajı
Takla atan kamyonetten sağ kurtuldular
Takla atan kamyonetten sağ kurtuldular
Yasak Elma 45. bölüm fragmanı
Yasak Elma 45. bölüm fragmanı
Kadıköy'de korku dolu anlar! İki işçi asılı kaldı
Kadıköy'de korku dolu anlar! İki işçi asılı kaldı
Metrobüste yer kavgası anbean kamerada! Ortalığı birbirine kattılar
Metrobüste yer kavgası anbean kamerada! Ortalığı birbirine kattılar
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Karamollaoğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım! Yüzbinler izledi
Karamollaoğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım! Yüzbinler izledi
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Yorumlar