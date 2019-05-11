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Abdulhamit Gül'den YSK'nın İstanbul kararı çıkışı!

Abdulhamit Gül'den YSK'nın İstanbul kararı çıkışı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır" açıklaması yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Hukuk devletinin olmazsa olmazıdır"

Bakan Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır." ifadelerini kullandı.

"İtibar cellatlığına dönüştüremezsiniz"

Gül, "Elbette eleştiriler olabilir. Ama bu eleştirileri bir YSK'nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini, soyisimlerini söyleyerek bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun YSK üye isimlerini sayması

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: İsimlerini okunarak, yüksek mahkeme üyelerini tahkir etmek, tezhif etmeye yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bir muhalefetin üslubuna da asla yakışmayan bir tavırdır.

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