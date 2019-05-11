Devlet Bahçeli'den Cem Yılmaz'a tepki! Bundan sonra sevmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'na destek veren komedyen Cem Yılmaz'a "Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" diyerek tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, İmamoğlu'nu destekleyen Cem Yılmaz'a hakkında Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" ifadelerini kullandı.

"Elbiseni değiştir derim"

Devlet Bahçeli, "Türkiye'de TV'ler olmayan sanatçıları olur hale getiriyorlar. O kadar yükseldikten sonra bir laf etmesi lazım. Onları dikkate almıyorum ben. Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim" diye konuştu.

"Yüzde 51'e de saygı duy"

Bahçeli, "Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" diyerek ünlü komedyene tepkisini dile getirdi.