Türk bankaları Türk Lirası'nı desteklemek için 4,5 milyar dolar sattı

Reuters haber ajansı, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk kamu bankalarının TL'deki değer kaybını durdurabilmek için bu hafta içinde yaklaşık 4,5 milyar dolar sattığını duyurdu.

Reuters Türk kamu bankalarının dün gece de dolar satışını sürdürdüğünü belirtti.

Gece saatlerinde Asya piyasalarında sattılar

Reuters ve Bloomberg haber ajansları, dün de Perşembe gece saatlerinde Türkiye'de piyasalar kapalıyken kamu bankalarının Asya piyasalarında işlem yaptığını ve fazla işlemin geçmediği sığ piyasada TL'yi desteklemek adına yaklaşık 1 milyar dolar satıldığını yazmıştı.

Dolar hafta için son 7 ayın en yükseğini görmüştü

Dolar, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Beleidye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı ardından TL karşısında değer kazanmaya başlamış ve Perşembe günü kur 6,25 TL seviyesine çıkarak son 7 ayın en yükseğini görmüştü.

Doların ateşi dindi

Türk bankalarının Perşembe gecesi ve Cuma sabaha karşı yaptığı dolar satma işlemleri sonrası Dolar/TL kuru Cuma gününü 5,99 seviyelerinde tamamlamıştı.

Merkez Bankası'nın hamlesi

Azalan küresel risk iştahı ve Türkiye'de YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararı sonrası döviz kurlarında artan oynaklığa TCMB'nin tepki vermesi gecikmedi.

Merkez Bankası, finansal piyasalardaki gelişmeleri dikkate alarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla TL ve yabancı para zorunlu karşılıklarda düzenleme yaparken, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara vererek TL'nin maliyetini ve dolar likiditesini artırdı.